Магнитные бури — прогноз на сегодня

К чему готовиться организму — прогноз магнитных бурь
В пятницу, 9 мая, значительных магнитных бурь не прогнозируют. Однако, несмотря на это, стоит все же быть внимательными к своему самочувствию, и прислушиваться к сигналам организма.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 9 мая
Итак, 9 мая магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако существенных магнитных бурь не ожидается.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 12 вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет нестабильным до уровня незначительного шторма. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 9 мая
- Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 55.
Как магнитные бури могу влиять на самочувствие людей
Стоит понимать, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
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