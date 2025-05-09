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К чему готовиться организму — прогноз магнитных бурь

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Дата публикации 9 мая 2025 13:57
Магнитные бури — прогноз на сегодня
Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

В пятницу, 9 мая, значительных магнитных бурь не прогнозируют. Однако, несмотря на это, стоит все же быть внимательными к своему самочувствию, и прислушиваться к сигналам организма.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 9 мая

Итак, 9 мая магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 12 вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет нестабильным до уровня незначительного шторма. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 9 мая

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 55.
Магнітні бурі 9 травня
Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

Как магнитные бури могу влиять на самочувствие людей

Стоит понимать, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

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здоровье магнитные бури прогнозы головная боль плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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