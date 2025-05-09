Погода в Украине 10 мая — точный прогноз от Укргидрометцентра

Дожди и похолодание — в Укргидрометцентре дали прогноз на завтра
Погода в Украине завтра, 10 мая, будет облачной, местами ожидаются дожди. На высокогорье Карпат прогнозируют мокрый снег.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 10 мая
По прогнозам синоптиков, ночью 10 мая будет дождливо в восточных, Днепропетровской и Полтавской областях, а днем — в западных регионах.
В северных, Винницкой и Черкасской областях небольшие дожди. На остальной территории — без осадков.
Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, местами на западе и в Житомирской области возможны заморозки на почве до -5 °С.
Днем воздух прогреется до +9...+14 °С, а на юге и востоке до +12...+17 °С. Ветер ожидается северо-западный и западный, со скоростью 5-10 м/с.
На высокогорье Карпат ночью будет сухо, а днем пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха там составит ночью -5...0 °С, днем +2...+7 °С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
В ночь на 10 мая в западных и Житомирской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки -5...0 °С. Объявлен I уровень опасности — желтый.
Такие погодные условия могут осложнить работу энергетических и строительных предприятий.
Кроме того, заморозки представляют угрозу для сельского хозяйства — в частности, могут нанести вред раннецветущим плодовым деревьям.
А по прогнозам синоптика Наталки Диденко, в эти выходные в Украину придут атмосферные фронты, которые испортят погоду.
Также мы писали, что 9 мая магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии.
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