Погода в Украине 10 мая — точный прогноз от Укргидрометцентра

Мужчина с зонтиком идет по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 10 мая, будет облачной, местами ожидаются дожди. На высокогорье Карпат прогнозируют мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 10 мая

По прогнозам синоптиков, ночью 10 мая будет дождливо в восточных, Днепропетровской и Полтавской областях, а днем — в западных регионах.

В северных, Винницкой и Черкасской областях небольшие дожди. На остальной территории — без осадков.

Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, местами на западе и в Житомирской области возможны заморозки на почве до -5 °С.

Днем воздух прогреется до +9...+14 °С, а на юге и востоке до +12...+17 °С. Ветер ожидается северо-западный и западный, со скоростью 5-10 м/с.

На высокогорье Карпат ночью будет сухо, а днем пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха там составит ночью -5...0 °С, днем +2...+7 °С.

Прогноз погоды в Украине на 10 мая. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В ночь на 10 мая в западных и Житомирской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки -5...0 °С. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Такие погодные условия могут осложнить работу энергетических и строительных предприятий.

Кроме того, заморозки представляют угрозу для сельского хозяйства — в частности, могут нанести вред раннецветущим плодовым деревьям.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 10 мая. Фото: Укргидрометцентр

А по прогнозам синоптика Наталки Диденко, в эти выходные в Украину придут атмосферные фронты, которые испортят погоду.

Также мы писали, что 9 мая магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии.