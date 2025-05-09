Погода на вихідних 10-11 травня — Україну накриють холоди

Холодна і дощова погода. Фото: Новини.LIVE

Цими вихідними 10-11 травня в Україні буде холодна та дощова погода. У всіх областях збережеться аномально низька температура повітря через панування холодної повітряної маси арктичного походження над Східною Європою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog.

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Погода в Україні на вихідних 10-11 травня

Синоптики прогнозують, що 10-11 травня в Україні буде прохолодна погода. За їхніми даними, низьку температуру повітря та помірні дощі зумовлять атмосферні фронти.

Особливо холодно буде вночі 10 травня в західних та Житомирській областях. Тоді на поверхні ґрунту очікуються заморозки.

Погода в Україні 10 травня

Температура повітря в суботу, 10 травня, вночі у всіх областях коливатиметься в межах 0...- 5 °C. Проте вдень стовпчики термометрів дещо "підстрибнуть": до +7...+12 °C на заході, +9… +14 °C у північних областях, +10… +15 °C в центральних регіонах та +9… +14 °C на сході. Найтепліше буде у південній частині країни — +13… +18 °C.

Карта температур в Україні 10 травня. Фото: Метеопост

Крім того, упродовж дня у всіх областях очікується вітер 5-10 м/с, лише на півдні та сході можливі трохи сильніші пориви до 7-12 м/с. Не оминуть Україну і дощі, вдень по всіх регіонах можливі опади, подекуди навіть грози. Лише на півдні та сході буде сухо.

Погода в Україні у неділю, 11 травня

У західних регіонах України вночі пройдуть дощі, а в Карпатах будуть сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вдень очікується невеликий дощ, місцями грози та північний вітер 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме... +6 °C, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0… -3 °C; вдень +9… +14 °C, на Закарпатті до +17 °C.

Карта температур в Україні 11 травня. Фото: Метеопост

У північних областях вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень по всьому регіону відзначатимуться невеликі короткочасні дощі. Вітер переважатиме північно-східного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2… +7 °C, вдень +9… +14 °C.

У південних та східних регіонах опадів не передбачається, лише вдень можливі невеликі дощі в Одеській, Миколаївській та Харківській областях. Температура повітря вночі складе +1... +10 °C, вдень +14… +19 °C.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі дали прогноз на завтра. Погода буде хмарною та дощовою, а в Карпатах очікується мокрий сніг.

Водночас синоптик Наталка Діденко повідомляла, що цими вихідними в Україну прийдуть атмосферні фронти, які зіпсують погоду.