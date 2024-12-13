Прогноз погоды в Украине на пятницу, 13 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди идут по улице во время сильного ветра. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 13 декабря, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве областей, днем на востоке и юго-востоке страны небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Об этом в четверг, 12 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 13 декабря

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако его порывы на всей территории Украины, кроме запада, будут достигать 15–20 м/с.

Температура ночью -3...-8 °С, днем -1...-6 °С, в южной части и Закарпатье около 0 °С. На высокогорье Карпат ночью -5...-10 °С, днем -2...-7 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Скорость северо-западного ветра составит 7–12 м/с, однако ночью и утром его порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха в области ночью будет составлять -3...-8 °С, а днем -1...-6 °С. В столице ночью будет -5...-7 °С, а днем -2...-4 °С. Синоптики предупреждают о метеорологических явлениях I (желтого) уровня опасности из-за ночных и утренних порывов ветра. Погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Предупреждение о ледовых явлениях

Карта "Предупреждение о ледовых явлениях"

Из-за понижения температуры воздуха на реках бассейна Днепра и Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском водохранилищах ожидается появление и усиление ледовых явлений в виде заберегов, шугохода, а отдельных участках речек возможно установление неполного и сплошного ледостава.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Киевской области

Из-за снижения температуры воздуха на малых реках суббассейнов Среднего и Нижнего Днепра, а также в Киевском водохранилище ожидается появление и усиление ледовых явлений в виде заберегов, шугохода, а на отдельных участках рек возможна установление неполного или сплошного ледостава. Без негативных последствий.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях

Карта "Гидрометеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

По всей территории Украины, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15–20 м/с. Будет I (желтый) уровень опасности. Это может привести к усложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта "Антициклон в Украине"

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 13 декабря, антициклон окончательно вытеснит остатки осадков из Украины. Будет сухо, иногда даже с солнечными прояснениями. Небольшой снег возможен ночью на севере и днем на востоке страны.

"Украина будет находиться между антициклоном Ernst и недавним циклоном. У этих двух атмосферных джентельменов есть какие-то вечные претензии друг друга... Поэтому от противостояния будет возникать порывистый ветер — от умеренного на западе до сильного, штормового, на востоке. Осторожно!" — предупреждает синоптик.

Температура воздуха существенно снизится. Ночью будет -2...-7 °С, а днем от -1 °С до -6 °С. Усилится гололедица.

В Киеве без осадков, даже может быть солнце. Правда, будет сильным северо-западный ветер. Температура в течение суток составит -3...-6 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, на неделе с 9 по 15 декабря погода в Украине будет влажной и ветреной. А вот температурные показатели в некоторые дни будут аномально высокими: столбики термометров в некоторых регионах будут подниматься до +12…+14 °С.

Также мы сообщали, какой будет погода в Украине на Рождество и Новый год. Более точные прогнозы синоптики дадут ближе к праздникам.