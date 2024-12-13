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Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди в Україні на сьогодні

13 грудня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 13 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Люди йдуть вулицею під час сильного вітру. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 13 грудня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Уночі в більшості областей, удень на сході та південному сході країни невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це в четвер, 12 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 13 грудня

Яка погода буде в Україні 13 грудня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак його пориви на всій території Україні, крім заходу сягатимуть 15–20 м/с.

Температура вночі -3...-8 °С, удень -1...-6 °С, у південній частині та на Закарпатті близько 0 °С. На високогір'ї Карпат вночі -5...-10 °С, удень -2...-7 °С.

Карта температур в Україні на 13 грудня
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині хмарно із проясненнями. Уночі невеликий сніг, удень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7–12 м/с, однак уночі та вранці його пориви сягатимуть 15–20 м/с.  Температура повітря в області вночі становитиме -3...-8 °С, а вдень -1...-6 °С. У столиці вночі буде -5...-7 °С, а вдень -2...-4 °С. Синоптики попереджають про метеорологічні явища I (жовтого) рівня небезпечності через нічні та ранкові пориви вітру. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

Попередження про льодові явища

Льодові явища в Україні з 13 по 16 грудня
Карта "Попередження про льодові явища"

Через зниження температури повiтря на річках басейну Дніпра та Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському водосховищах очікується поява та посилення льодових явищ у вигляді заберегів, шугоходу, а на
окремих дiлянках рiчок можливе встановлення неповного та суцільного льодоставу.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища на Київщині

Через зниження температури повітря на малих річках суббасейнів Середнього та Нижнього Дніпра, а також  Київському водосховищі очікується поява та посилення льодових явищ у вигляді заберегів, шугоходу, а на окремих ділянках річок можливе встановлення неповного або суцільного льодоставу. Без негативних наслідків.

Попередження про гідрометеорологічні явища

Гідрометеорологічні явища в Україні 13 грудня
Карта "Гідрометеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

На всій території України, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15–20 м/с.
Буде І (жовтий) рівень небезпечності. Це може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Антициклон в Україні 13 грудня
Карта "Антициклон в Україні"

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 13 грудня, антициклон остаточно витіснить залишки опадів з України. Буде сухо, подекуди навіть із сонячними проясненнями. Невеликий сніг можливий хіба вночі на півночі та вдень на сході країни.

"Україна перебуватиме між антициклоном Ernst та нещодавнім циклоном. Ці двоє атмосферних джентельменів мають якісь вічні претензії один одного... Тому від протистояння виникатиме рвучкий вітер — від помірного на заході до сильного, штормового, на сході. Обережно!" — попереджає синоптик.

Температура повітря суттєво знизиться. Уночі буде -2...-7 °С, а вдень від -1 °С до -6 °С. Посилиться ожеледиця. 

У Києві без опадів, навіть ймовірне сонечко. Щоправда, буде сильним північно-західний вітер. Температура протягом доби становитиме -3...-6 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, на тижні з 9 по 15 грудня, погода в Україні буде вологою та вітряною. А от температурні показники в деякі дні будуть аномально високими: стовпчики термометрів у деяких регіонах підніматимуться до +12...+14 °С.

Також ми повідомляли, якою буде погода в Україні на Різдво та Новий рік. Більш точні прогнози синоптики нададуть ближче до свят.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

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