Прогноз погоды в Украине на завтра - что говорят синоптики

Люди под весенним дождем. Фото: Вечерний Киев/Михаил Маркив

В воскресенье, 4 мая, погода в Украине будет теплой, однако ветреной. Кроме того, в некоторых областях ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Погода на 4 мая от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, 4 мая по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В частности, в западных, днем и северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, днем грозы. Зато на остальной территории воскресенье пройдет без осадков.

Ветер в воскресенье будет юго-западный, в пределах 7-12 м/с, днем в Украине, кроме юго-востока, порывы в пределах 15-20 м/с.

Погода в Украине на 4 мая. Фото: Укргидрометцентр

В воскресенье, 4 мая, температура ночью — +9...+14 °С, в юго-восточной части +4...+9 °С. Днем будет несколько теплее — +23...+28 °С, на западе страны — +20...+25 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода на 4 мая от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 4 мая, в Украине будет тепло и ветрено. Максимальная температура воздуха будет достигать +20...+25 °С, местами +25...+27 °С.

Ветер в воскресенье будет юго-западного направления и все еще ожидается порывистым, временами до 15-20 м/с.

В воскресенье, 4 мая, дожди с грозами пройдут в западных областях, также на севере, в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории Украины — без осадков.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

В Киеве завтра ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывистый, до сильного. В течение дня будет очень тепло, до +26 °С.

Как отмечает Диденко, в Украине похолодает с понедельника-вторника. На юге и востоке еще удержится теплая погода.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, какой будет погода в Украине на выходные.

Кроме того, синоптики предупреждали, что в начале мая стоит ожидать похолодания.