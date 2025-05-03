Прогноз погоди в Україні на завтра — що кажуть синоптики

Люди під весняним дощем. Фото: Вечірній Київ/Михайло Марків

У неділю, 4 травня, погода в Україні буде теплою, проте вітряною. Крім того, у деяких областях очікуються дощі та грози.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Погода на 4 травня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, 4 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Зокрема, у західних, вдень і північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, вдень грози. Натомість на решті території неділя мине без опадів.

Вітер у неділю буде південно-західний, у межах 7-12 м/с, вдень в Україні, крім південного сходу, пориви у межах 15-20 м/с.

Погода в Україні на 4 травня. Фото: Укргідрометцентр

У неділю, 4 травня, температура вночі — +9...+14 °С, у південно-східній частині +4...+9 °С. Вдень буде дещо тепліше — +23...+28 °С, на заході країни — +20...+25 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 4 травня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 4 травня в Україні буде тепло та вітряно. Максимальна температура повітря досягатиме +20...+25 °С, місцями +25...+27 °С.

Вітер у неділю буде південно-західного напрямку і все ще очікується рвучким, часом до 15-20 м/с.

У неділю, 4 травня, дощі з грозами пройдуть у західних областях, також на півночі, на Вінниччині та Черкащині. На решті території України — без опадів.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

У Києві завтра очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, поривчастий, до сильного. Протягом дня буде дуже тепло, до +26 °С.

Як зазначає Діденко, в Україні похолоднішає з понеділка-вівторка. На півдні та сході ще втримається тепла погода.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, якою буде погода в Україні на вихідні.

Крім того, синоптики попереджали, що на початку травня варто очікувати похолодання.