Погода в Україні на вихідні 3 та 4 травня — прогноз Наталки Діденко

Злива в Києві. Фото: УНІАН

У цю суботу й неділю, з 3 по 4 травня, в Україні різко зміниться погода. У деяких регіонах будуть грози, поривчастий вітер, локальні заморозки та спека.

Про це у своєму прогнозі повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні 3-4 травня

У ніч проти суботи, 3 травня, на Сумщині, Харківщині та Луганщині очікуються заморозки на поверхні ґрунту — температура опуститься до 0...-3 °C. На решті території вночі прогнозується +7...+14 °C, лише на північному сході буде дещо прохолодніше до +2…+6 °C.

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Температурна карта України 3 травня. Фото: Метеопост

Наталка Діденко попередила, що на заході, півночі України, а також у Вінницькій області 3-4 пройдуть короткочасні дощі з грозами. На півдні, сході й більшості центральних регіонів опадів не очікується, збережеться суха погода. Крім того, прогнозують сильний рвучкий вітер південно-західного напрямку, за швидкістю 15-20 м/с.

Температурна карта України 4 травня. Фото: Метеопост

Вже з 3 на 4 травня в Україні у денні години повітря прогріватиметься до +18...+23 °C, подекуди навіть до +23...+26 °C.

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Прогноз погоди в Києві на вихідні 3 та 4 травня

У Києві вихідні обіцяють бути дуже теплими з температурою до +26 °C вдень. Водночас у столиці прогнозуються періодичні грозові дощі, а також потужний вітер зі штормовими поривами. Атмосферний тиск також буде нестабільний, тож Наталка Діденко попереджає, що метеочутливим людям варто бути уважними до самопочуття.

Нагадаємо, синоптики попередили про похолодання та дощі на початку травня.

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Також астросиноптики склали прогноз магнітних бур на травень та назвали найнебезпечніші дні для метеозалежних

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