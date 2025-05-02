Погода в Украине на выходные 3 и 4 мая — прогноз Наталки Диденко

Ливень в Киеве. Фото: УНИАН

В эту субботу и воскресенье, с 3 по 4 мая, в Украине резко изменится погода. В некоторых регионах будут грозы, порывистый ветер, локальные заморозки и жара.

Об этом в своем прогнозе сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 3-4 мая

В ночь на субботу, 3 мая, в Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы - температура опустится до 0...-3 °C. На остальной территории ночью прогнозируется +7...+14 °C, лишь на северо-востоке будет несколько прохладнее до +2...+6 °C.

Температурная карта Украины 3 мая. Фото: Метеопост

Наталка Диденко предупредила, что на западе, севере Украины, а также в Винницкой области 3-4 пройдут кратковременные дожди с грозами. На юге, востоке и большинстве центральных регионов осадков не ожидается, сохранится сухая погода. Кроме того, прогнозируют сильный порывистый ветер юго-западного направления, со скоростью 15-20 м/с.

Температурная карта Украины 4 мая. Фото: Метеопост

Уже с 3 на 4 мая в Украине в дневные часы воздух будет прогреваться до +18...+23 °C, местами даже до +23...+26 °C.

Прогноз погоды в Киеве на выходные 3 и 4 мая

В Киеве выходные обещают быть очень теплыми с температурой до +26 °C днем. В то же время в столице прогнозируются периодические грозовые дожди, а также мощный ветер со штормовыми порывами. Атмосферное давление также будет нестабильным, поэтому Наталка Диденко предупреждает, что метеочувствительным людям стоит быть внимательными к самочувствию.

Напомним, синоптики предупредили о похолодании и дождях в начале мая.

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