Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Высокая солнечная активность — прогноз магнитных бурь на сегодня

Высокая солнечная активность — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 13:25
Магнитные бури 22 июня — чего ожидать метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
Ключові моменти Магнитные бури 22 июня Солнечная активность на 22 июня: Как смягчить влияние магнитных бурь на организм:

Существенных магнитных бурь в воскресенье, 22 июня, не ожидается на Земле. В то же время в течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 22 июня

За последние 24 часа на Солнце произошли три вспышки класса В, три класса С, одна класса М1.

Солнечные вспышки класса M относятся к среднему уровню среди мощных вспышек. Например, вспышка уровня M1 способна вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли.

Также существует вероятность возникновения солнечного радиационного шторма.

Геомагнитное поле будет спокойного или нестабильного уровня. В то же время солнечная активность ожидается умеренной.

Солнечная активность на 22 июня:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
  • Количество солнечных пятен — 27
Магнітні бурі 22 червня
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как смягчить влияние магнитных бурь на организм:

  • Избегайте переутомления и достаточно спите;
  • пейте достаточно воды;
  • ограничьте потребление кофе, алкоголя и энергетиков;
  • потребляйте больше овощей, фруктов, кисломолочных продуктов;
  • дыхательные упражнения, короткие прогулки или медитация могут снизить напряжение;
  • в дни сильной бури лучше сбавить темп тренировок или перенести их.

Напомним, 22 июня кратковременные осадки ожидаются в северных и большинстве центральных областей.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины объяснили, как уберечься от теплового удара.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации