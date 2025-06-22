Магнитные бури 22 июня — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Существенных магнитных бурь в воскресенье, 22 июня, не ожидается на Земле. В то же время в течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние 24 часа на Солнце произошли три вспышки класса В, три класса С, одна класса М1.

Солнечные вспышки класса M относятся к среднему уровню среди мощных вспышек. Например, вспышка уровня M1 способна вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли.

Также существует вероятность возникновения солнечного радиационного шторма.

Геомагнитное поле будет спокойного или нестабильного уровня. В то же время солнечная активность ожидается умеренной.

Солнечная активность на 22 июня:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 27

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как смягчить влияние магнитных бурь на организм:

Избегайте переутомления и достаточно спите;

пейте достаточно воды;

ограничьте потребление кофе, алкоголя и энергетиков;

потребляйте больше овощей, фруктов, кисломолочных продуктов;

дыхательные упражнения, короткие прогулки или медитация могут снизить напряжение;

в дни сильной бури лучше сбавить темп тренировок или перенести их.

Напомним, 22 июня кратковременные осадки ожидаются в северных и большинстве центральных областей.

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