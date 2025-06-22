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Головна Метео Грози та сильний вітер — яка погода буде в Україні сьогодні

Грози та сильний вітер — яка погода буде в Україні сьогодні

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Дата публікації: 22 червня 2025 06:25
Погода сьогодні 22 червня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицю під час дощу. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Яка погода буде в Україні 22 червня Прогноз погоди від Наталки Діденко

Прогноз погоди в Україні на неділю, 22 червня, повідомили синоптики.  Буде мінлива хмарність. Удень у північних і більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі. На решті території буде без опадів.

Про це в суботу, 21 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 22 червня

Погода в Україні 22 червня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-західний і західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але вдень його пориви по всій території України, крім сходу та південного сходу, місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Температури в Україні 22 червня 2025 року
Карта температур в Україні від Meteopost.com

Нічна температура триматиметься в межах +9...+14 °С, денна — +19...+24 °С, але на півдні та південному заході повітря прогріється до +27 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 22 червня в Україні буде вітряно, +20...+25 °С, а вранці взагалі холодно. Очікуються дощі із грозами. Без опадів буде хіба що на півдні та південному сході.

У Києві передбачаються дощі, західний рвучкий вітер і +18...+20 °С.

Нагадаємо, погода 22 червня в Україні буде мінливою. У деяких регіонах очікуються дощі та грози.

Також ми повідомляли, що в Одесі неділя буде сонячною. Повітря прогріється до +22...+27 °С.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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