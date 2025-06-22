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Грозы и сильный ветер — какая погода будет в Украине сегодня

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 06:25
Погода сегодня 22 июня в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Какая погода будет в Украине 22 июня Прогноз погоды от Наталки Диденко

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 22 июня, сообщили синоптики. Будет переменная облачность. Днем в северных и большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди. На остальной территории будет без осадков.

Об этом в субботу, 21 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 22 июня

Погода в Украине 22 июня 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем его порывы по всей территории Украины, кроме востока и юго-востока, местами будут достигать 15–20 м/с.

Температуры в Украине 22 июня 2025 года
Карта температур в Украине от Meteopost.com

Ночная температура будет держаться в пределах +9...+14 °С, дневная — +19...+24 °С, но на юге и юго-западе воздух прогреется до +27 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 22 июня в Украине будет ветрено, +20...+25 °С, а утром вообще холодно. Ожидаются дожди с грозами. Без осадков будет разве что на юге и юго-востоке.

В Киеве предполагаются дожди, западный порывистый ветер и +18...+20 °С.

Напомним, погода 22 июня в Украине будет переменчивой. В некоторых регионах ожидаются дожди и грозы.

Также мы сообщали, что в Одессе воскресенье будет солнечным. Воздух прогреется до +22...+27 °С.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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