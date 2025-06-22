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Головна Метео Висока сонячна активність — прогноз магнітних бур на сьогодні

Висока сонячна активність — прогноз магнітних бур на сьогодні

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Дата публікації: 22 червня 2025 13:25
Магнітні бурі 22 червня — чого очікувати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
Ключові моменти Магнітні бурі 22 червня Сонячна активність на 22 червня: Як помʼякшити вплив магнітних бур на організм:

Суттєвих магнітних бур у неділю, 22 червня, не очікується на Землі. Водночас протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 22 червня

За останні 24 години на Сонці сталися три спалахи класу В, три класу С, один класу М1.

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Сонячні спалахи класу M належать до середнього рівня серед потужних спалахів. Наприклад, спалах рівня M1 здатен спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі.

Також існує ймовірність виникнення сонячного радіаційного шторму.

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Геомагнітне поле буде спокійного або нестабільного рівня. Водночас сонячна активність очікується помірною.

Сонячна активність на 22 червня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 65%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 15%
  • Кількість сонячних плям — 27
Магнітні бурі 22 червня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як помʼякшити вплив магнітних бур на організм:

  • Уникайте перевтоми та достатньо спіть;
  • пийте достатньо води;
  • обмежте споживання кави, алкоголю та енергетиків;
  • споживайте більше овочів, фруктів, кисломолочних продуктів;
  • дихальні вправи, короткі прогулянки або медитація можуть знизити напругу;
  • у дні сильної бурі краще зменшити темп тренувань або перенести їх.

Нагадаємо, 22 червня короткочасні опади очікуються у північних та більшості центральних областей. 

Раніше у Міністерстві охорони здоровʼя України пояснили, як вберегтися від теплового удару.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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