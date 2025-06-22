Магнітні бурі 22 червня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Суттєвих магнітних бур у неділю, 22 червня, не очікується на Землі. Водночас протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 22 червня

За останні 24 години на Сонці сталися три спалахи класу В, три класу С, один класу М1.

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Сонячні спалахи класу M належать до середнього рівня серед потужних спалахів. Наприклад, спалах рівня M1 здатен спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі.

Також існує ймовірність виникнення сонячного радіаційного шторму.

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Геомагнітне поле буде спокійного або нестабільного рівня. Водночас сонячна активність очікується помірною.

Сонячна активність на 22 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 65%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 15%

Кількість сонячних плям — 27

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як помʼякшити вплив магнітних бур на організм:

Уникайте перевтоми та достатньо спіть;

пийте достатньо води;

обмежте споживання кави, алкоголю та енергетиків;

споживайте більше овочів, фруктів, кисломолочних продуктів;

дихальні вправи, короткі прогулянки або медитація можуть знизити напругу;

у дні сильної бурі краще зменшити темп тренувань або перенести їх.

Нагадаємо, 22 червня короткочасні опади очікуються у північних та більшості центральних областей.

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