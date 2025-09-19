Видео
Главная Метео Выходные удивят погодой — прогноз от Наталки Диденко

Выходные удивят погодой — прогноз от Наталки Диденко

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 17:43
Погода на выходные 20-21 сентября — прогноз от Наталки Диденко
Девушка с собакой на прогулке. Фото: Freepik

Выходные, 20 и 21 сентября, подарят украинцам комфортную и приятную погоду. Будет преобладать солнечная и сухая атмосфера, а температура будет достигать летних показателей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на выходные 20-21 сентября

В субботу, 20 сентября, по всей территории страны осадков не ожидается, лишь на крайнем востоке местами возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +19...+24 °С, а в южных и западных областях температура составит +24...+26 °С

Воскресенье, 21 сентября, будет еще теплее. Днем ожидается +25...+28 °С, только на востоке и юго-востоке будет немного свежее — +21...+24 °С.

Киевлян и гостей столицы ждут настоящие погодные подарки. В субботу температура будет колебаться в пределах +22...+24 °С, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +25...+28 °С.

Синоптик добавляет, что теплая погода задержится лишь на несколько дней, ведь похолодание придет уже с середины следующей недели.

Погода в Україні 20-21 вересня
Карта погоды на 20 сентября. Фото: meteopost.com

Напомним, Наталка Диденко опровергла прогноз о мокром снеге в Украине в ближайшие дни.

А также в Укргидрометцентре сообщили, в каких регионах ожидается жаркая погода в выходные.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
