Головна Метео Вихідні здивують погодою — прогноз від Наталки Діденко

Вихідні здивують погодою — прогноз від Наталки Діденко

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 17:43
Погода на вихідні 20-21 вересня — прогноз від Наталки Діденко
Дівчина з собакою на прогулянці. Фото: Freepik

Вихідні, 20 та 21 вересня, подарують українцям комфортну і приємну погоду. Переважатиме сонячна та суха атмосфера, а температура сягатиме літніх показників.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на вихідні 20-21 вересня

У суботу, 20 вересня, по всій території країни опадів не очікується, лише на крайньому сході місцями можливий невеликий дощ. Повітря прогріється до +19…+24 °С, а в південних і західних областях температура становитиме +24…+26 °С

Неділя, 21 вересня, буде ще теплішою. Вдень очікується +25…+28 °С, лише на сході та південному сході буде трохи свіжіше — +21…+24 °С.

Киян та гостей столиці чекають справжні погодні подарунки. У суботу температура коливатиметься в межах +22…+24 °С, а в неділю стовпчики термометрів піднімуться до +25…+28 °С.

Синоптик додає, що тепла погода затримається лише на кілька днів, адже похолодання прийде вже з середини наступного тижня.

Погода в Україні 20-21 вересня
Карта погоди на 20 вересня. Фото: meteopost.com

Нагадаємо, Наталка Діденко спростувала прогноз про мокрий сніг в Україні найближчими днями.

А також в Укргідрометцентрі повідомили, в яких регіонах очікується спекотна погода у вихідні.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
