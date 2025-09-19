Прогноз погоди на завтра 20 вересня в Україні — Укргідрометцентр

Люди гуляють містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 20 вересня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Невеликий дощ можливий лише у східних і Сумській областях.

Про це в п'ятницю, 19 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 20 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер зі швидкістю 7-12 м/с дутиме із заходу та північного заходу. Нічна температура триматиметься в межах +10...+15 °С, денна — +19...+24 °С, а на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині очікується до +27 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-західного вітру сягне 7-12 м/с. Уночі у столиці буде +11...+13 °С, а на Київщині — +10...+15 °С. Удень у Києві потеплішає до +20...+22 °С, а за межами столиці — до +19...+24 °С.

Нагадаємо, в Одесі ще досить тепло. Щоправда, знизилася температура морської води. Удень 19 вересня море прогрілося лише до +18...+19 °С.

Також ми повідомляли, що синоптик Наталка Діденко спростувала чутки про сніг в Україні після 26 вересня. За її словами, сніг, зокрема мокрий, можливий наприкінці вересня лише в Карпатах і прилеглих регіонах.