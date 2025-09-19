Прогноз погоды на завтра 20 сентября в Украине — Укргидрометцентр

Люди гуляют по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 20 сентября, дали синоптики. Будет переменная облачность. Небольшой дождь возможен только в восточных и Сумской областях.

Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 20 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер со скоростью 7-12 м/с будет дуть с запада и северо-запада. Ночная температура будет держаться в пределах +10...+15 °С, дневная — +19...+24 °С, а на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области ожидается до +27 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра достигнет 7-12 м/с. Ночью в столице будет +11...+13 °С, а в Киевской области — +10...+15 °С. Днем в Киеве потеплеет до +20...+22 °С, а за пределами столицы — до +19...+24 °С.

Напомним, в Одессе еще достаточно тепло. Правда, снизилась температура морской воды. Днем 19 сентября море прогрелось всего до +18...+19 °С.

Также мы сообщали, что синоптик Наталья Диденко опровергла слухи о снеге в Украине после 26 сентября. По ее словам, снег, в том числе мокрый, возможен в конце сентября только в Карпатах и прилегающих регионах.