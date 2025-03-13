Весна набирает обороты — какой будет погода завтра

Люди гуляют в теплую погоду. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В пятницу, 14 марта, в Украине будет господствовать теплая воздушная масса, которая придет с юго-запада. Однако в западных регионах днем ожидается влияние атмосферного фронта, который может принести осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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В целом по стране будет облачно с прояснениями. Осадки не прогнозируют, за исключением западных областей, где днем возможен небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер в основном юго-западный, 7-12 м/с. В ночное время на большей части территории Украины, кроме юга и востока, а также днем в Карпатах и на севере возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха продолжит радовать весенним теплом: ночью столбики термометров покажут от +5 до +10 °С, а днем ожидается от +13 до +18 °С. Теплее всего будет на юге и востоке страны — там ночью прогнозируют +8...+13 °С, а днем температура поднимется до +17...+22 °С.

Карта погоды. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Напомним, завтра, 14 марта, украинцы смогут увидеть полное лунное затмение. Мы объясняли, когда и как можно будет наблюдать за этим астрономическим явлением.

Также мы писали о том, что сегодня, 13 марта, на Земле не ожидается мощных магнитных бурь. Вместе с тем, возможен небольшой радиационный шторм.