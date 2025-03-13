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Весна набирає обертів — якою буде погода завтра

13 березня 2025 17:36
Світлана Силенко - Редактор
Весна набирає обертів — якою буде погода завтра
Люди гуляють у теплу погоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У п'ятницю, 14 березня, в Україні пануватиме тепла повітряна маса, що прийде з південного заходу. Однак у західних регіонах вдень очікується вплив атмосферного фронту, який може принести опади.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Загалом по країні буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують, за винятком західних областей, де вдень можливий невеликий, місцями помірний дощ.

Вітер здебільшого південно-західний, 7-12 м/с. У нічний час на більшій частині території України, крім півдня та сходу, а також удень у Карпатах та на півночі можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря продовжить радувати весняним теплом: уночі стовпчики термометрів покажуть від +5 до +10 °С, а вдень очікується від +13 до +18 °С. Найтепліше буде на півдні та сході країни — там уночі прогнозують +8…+13 °С, а вдень температура підвищиться до +17…+22 °С.

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Карта погоди. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, завтра, 14 березня, українці зможуть побачити повне місячне затемнення. Ми пояснювали, коли та як можна буде спостерігати за цим астрономічним явищем.

Також ми писали про те, що сьогодні, 13 березня, на Землі не очікується потужних магнітних бур. Разом з тим, можливий невеликий радіаційний шторм.

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