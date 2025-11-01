Видео
Весеннее тепло в ноябре — какая погода будет в Украине сегодня

Весеннее тепло в ноябре — какая погода будет в Украине сегодня

Дата публикации 1 ноября 2025 06:25
обновлено: 20:21
Погода сегодня, 1 ноября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди в парке осенью. Фото иллюстративное: informator.ua

Прогноз погоды в Украине на субботу, 1 ноября, дали синоптики. На северо-востоке страны будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков.

Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 1 ноября

Погода в Украине 1 ноября 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами возникнет туман.

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +3...+8 °С, а в западных, Житомирской и Винницкой областях — до -1...+4 °С. Днем воздух прогреется до +9...+14 °С, а на Закарпатье и крайнем юге — до +17 °С.

Температуры в Украине 1 ноября 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Без осадков. Ночью в области ожидается +3...+8 °С, а в столице — +4...+6 °С. Днем в Киеве потеплеет до +10...+12 °С, а на Киевщине — до +9...+14 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, днем 1 ноября максимальная температура воздуха составит +10...+14 °С, а на юге и западе Украины — +12...+17 °С.

В большинстве областей будет преобладать сухая погода, во многих регионах — еще и солнечная. Небольшие дожди вероятны разве что на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

В Киеве будет сухо и +11...+13 °С в течение дня.

Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что первые выходные ноября в Украине будут теплыми. В некоторых регионах столбики термометров днем достигнут отметки +17 °С.

Также мы сообщали, что 31 октября в северных, некоторых западных и Винницкой областях был сильный ветер. Его порывы местами достигали 15–20 м/с.

