Погода сегодня, 1 ноября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Весеннее тепло в ноябре — какая погода будет в Украине сегодня
Прогноз погоды в Украине на субботу, 1 ноября, дали синоптики. На северо-востоке страны будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков.
Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 1 ноября
Ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами возникнет туман.
Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
Ночью столбики термометров снизятся до +3...+8 °С, а в западных, Житомирской и Винницкой областях — до -1...+4 °С. Днем воздух прогреется до +9...+14 °С, а на Закарпатье и крайнем юге — до +17 °С.
В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Без осадков. Ночью в области ожидается +3...+8 °С, а в столице — +4...+6 °С. Днем в Киеве потеплеет до +10...+12 °С, а на Киевщине — до +9...+14 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, днем 1 ноября максимальная температура воздуха составит +10...+14 °С, а на юге и западе Украины — +12...+17 °С.
В большинстве областей будет преобладать сухая погода, во многих регионах — еще и солнечная. Небольшие дожди вероятны разве что на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине.
В Киеве будет сухо и +11...+13 °С в течение дня.
Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что первые выходные ноября в Украине будут теплыми. В некоторых регионах столбики термометров днем достигнут отметки +17 °С.
Также мы сообщали, что 31 октября в северных, некоторых западных и Винницкой областях был сильный ветер. Его порывы местами достигали 15–20 м/с.
