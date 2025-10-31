Погода сегодня, 31 октября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на пятницу, 31 октября, сообщили синоптики. Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. В северных, ночью и в западных, а днем также и на востоке страны, Полтавщине и Днепропетровщине — будет небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. В то же время в северных, большинстве западных и Винницкой областях порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составила +5...10 °С, на востоке страны +1...+6 °С. Днем ожидается +9...+14 °С, в южной части +15...+20 °С. В Карпатах ночью был мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью была на уровне 0...+2 °С, днем будет +2...+5 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве ожидается сегодня облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.

Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с, а порывы 15-20 м/с. Температура по области фиксировалась ночью на уровне +5...+10 °С, днем +9...+14 °С.

Тем временем в Киеве +7...+9 °С, днем +10...+12 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня дожди наиболее вероятны на севере и северо-востоке Украины. На остальной территории - без осадков.

Теплая погода теряется в южной части на уровне +15...+19 °С. Немного прохладно в северных областях, днем +9...+13 °С, а на остальной территории Украины +11...+16 °С. Ветер будет дуть западный, порывистый, иногда со штормовыми порывами до 15-18 м/с.

В Киеве 31 октября местами будет небольшой дождь, порывистый западный ветер и максимальная температура воздуха +10...+11 °С.

Напомним, что сегодня в Одессе будет достаточно теплая погода. Без существенных осадков. В то же время синоптики прогнозируют сильный ветер. Несмотря на это, температура воздуха будет идеальной, чтобы насладиться осенними днями

Также мы писали, какой будет погода в Карпатах до конца недели.