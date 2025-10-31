Погода сьогодні, 31 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на п'ятницю, 31 жовтня, повідомили синоптики. Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. У північних, вночі і в західних, а вдень також і на сході країни, Полтавщини та Дніпропетровщині — буде невеликий дощ. На решті території без опадів.

Про це у четвер, 30 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 31 жовтня

Сьогодні вітер дутиме південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. Водночас у північних, більшості західних та Вінницькій областях пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становила +5...10 °С, на сході країни +1...+6 °С. Вдень очікується +9...+14 °С, у південній частині +15...+20 °С. У Карпатах вночі був мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі була на рівні 0...+2 °С, вдень буде +2...+5 °С.

У Київській області та Києві очікується сьогодні хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с, а пориви 15-20 м/с. Температура по області фіксувалася вночі на рівні +5...+10 °С, вдень +9...+14 °С.

Тим часом у Києві +7...+9 °С, вдень +10...+12 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні дощі найбільш ймовірні на півночі та північному сході України. На решті території — без опадів.

Тепла погода втрачається у південній частині на рівні +15...+19 °С. Трохи прохолоднішає у північних областях, вдень +9...+13 °С, а на решті території України +11...+16 °С. Вітер дутиме західний, рвучкий, іноді з штормовими поривами до 15-18 м/с.

У Києві 31 жовтня місцями буде невеликий дощ, рвучкий західний вітер та максимальна температура повітря +10...+11 °С.

