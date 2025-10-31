Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Прохолодно та з вітрами — прогноз погоди на сьогодні

Прохолодно та з вітрами — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 06:25
Оновлено: 06:26
Погода сьогодні, 31 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на п'ятницю, 31 жовтня, повідомили синоптики. Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. У північних, вночі і в західних, а вдень також і на сході країни, Полтавщини та Дніпропетровщині — буде невеликий дощ. На решті території без опадів.

Про це у четвер, 30 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 31 жовтня

В Україні 31 жовтня майже всюди будуть дощі
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. Водночас у північних, більшості західних та Вінницькій областях пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становила +5...10 °С, на сході країни +1...+6 °С. Вдень очікується +9...+14 °С, у південній частині +15...+20 °С. У Карпатах вночі був мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі була на рівні 0...+2 °С, вдень буде +2...+5 °С.

Прогноз погоди в Україні 31 жовтня
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві очікується сьогодні хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с, а пориви 15-20 м/с. Температура по області фіксувалася вночі на рівні +5...+10 °С, вдень +9...+14 °С.

Тим часом у Києві +7...+9 °С, вдень +10...+12 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні дощі найбільш ймовірні на півночі та північному сході України. На решті території — без опадів.

Тепла погода втрачається у південній частині на рівні +15...+19 °С. Трохи прохолоднішає у північних областях, вдень +9...+13 °С, а на решті території України +11...+16 °С. Вітер дутиме західний, рвучкий, іноді з штормовими поривами до 15-18 м/с.

У Києві 31 жовтня місцями буде невеликий дощ, рвучкий західний вітер та максимальна температура повітря +10...+11 °С.

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі буде досить тепла погода. Без істотних опадів. Водночас синоптики прогнозують сильний вітер. Попри це, температура повітря буде ідеальною, щоб насолодитися осінніми днями

Також ми писали, якою буде погода в Карпатах до кінця тижня.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації