Погода в Украине на 1-2 ноября — прогноз от Наталки Диденко

Осенняя погода. Фото: Новини.LIVE

Первые выходные ноября принесут украинцам не осеннюю серость, а приятное тепло и даже солнце. В субботу и воскресенье, 1 и 2 ноября, погода порадует теплом и солнечной погодой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине 1 и 2 ноября

В дневное время температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+14 °C, а на юге и западе страны ожидается еще теплее — до +12...+17 °C.

Температурная карта Украины 1 ноября. Фото: Метеопост

В течение двух дней будет преобладать сухая, спокойная и довольно ясная погода. Лишь местами на востоке и северо-востоке — в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях — возможны кратковременные дожди.

Температурная карта Украины 2 ноября. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 1 и 2 ноября

В Киеве ноябрь начнется с комфортной осенней погоды без осадков. В столице будет сухо, будет переменная облачность. Дневная температура составит около +11...+13 °C.

Напомним, синоптики прогнозируют в последний день октября солнечную, но ветреную погоду.

А в Карпатах наступила настоящая зима — горы и леса недавно накрыло почти метром снега.