Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Диденко утешила украинцев погодой на выходные — где потеплеет

Диденко утешила украинцев погодой на выходные — где потеплеет

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 12:43
обновлено: 12:49
Погода в Украине на 1-2 ноября — прогноз от Наталки Диденко
Осенняя погода. Фото: Новини.LIVE

Первые выходные ноября принесут украинцам не осеннюю серость, а приятное тепло и даже солнце. В субботу и воскресенье, 1 и 2 ноября, погода порадует теплом и солнечной погодой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 1 и 2 ноября

В дневное время температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+14 °C, а на юге и западе страны ожидается еще теплее — до +12...+17 °C.

null
Температурная карта Украины 1 ноября. Фото: Метеопост

В течение двух дней будет преобладать сухая, спокойная и довольно ясная погода. Лишь местами на востоке и северо-востоке — в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях — возможны кратковременные дожди.

null
Температурная карта Украины 2 ноября. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 1 и 2 ноября

В Киеве ноябрь начнется с комфортной осенней погоды без осадков. В столице будет сухо, будет переменная облачность. Дневная температура составит около +11...+13 °C.

Напомним, синоптики прогнозируют в последний день октября солнечную, но ветреную погоду.

А в Карпатах наступила настоящая зима — горы и леса недавно накрыло почти метром снега.

погода потепление ноябрь прогнозы Наталка Диденко погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации