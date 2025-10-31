Відео
Україна
Головна Метео Діденко втішила українців погодою на вихідні — де потепліє

Діденко втішила українців погодою на вихідні — де потепліє

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 12:43
Оновлено: 12:47
Погода в Україні на 1-2 листопада — прогноз від Наталки Діденко
Осіння погода. Фото: Новини.LIVE

Перші вихідні листопада принесуть українцям не осінню сірість, а приємне тепло і навіть сонце. У суботу та неділю, 1 та 2 листопада, погода порадує теплом та сонячною погодою. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. 

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 1 та 2 листопада

У денний час температура повітря коливатиметься в межах +10...+14 °C, а на півдні та заході країни очікується ще тепліше — до +12...+17 °C.

null
Температурна карта України 1 листопада. Фото: Метеопост

Впродовж двох днів переважатиме суха, спокійна й доволі ясна погода. Лише місцями на сході та північному сході — на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині — можливі короткочасні дощі.

null
Температурна карта України 2 листопада. Фото: Метеопост

Погода в Києві 1 та 2 листопада

У Києві листопад розпочнеться з комфортної осінньої погоди без опадів. У столиці буде сухо, буде мінлива хмарність. Денна температура становитиме близько +11...+13 °C.

Нагадаємо, синоптики прогнозують в останній день жовтня сонячну, але вітряну погоду

А в Карпатах настала справжня зима — гори та ліси нещодавно накрило майже метром снігу.

погода потепління листопад прогнози Наталка Діденко погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
