Погода в Україні на 1-2 листопада — прогноз від Наталки Діденко

Діденко втішила українців погодою на вихідні — де потепліє
Перші вихідні листопада принесуть українцям не осінню сірість, а приємне тепло і навіть сонце. У суботу та неділю, 1 та 2 листопада, погода порадує теплом та сонячною погодою.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні 1 та 2 листопада
У денний час температура повітря коливатиметься в межах +10...+14 °C, а на півдні та заході країни очікується ще тепліше — до +12...+17 °C.
Впродовж двох днів переважатиме суха, спокійна й доволі ясна погода. Лише місцями на сході та північному сході — на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині — можливі короткочасні дощі.
Погода в Києві 1 та 2 листопада
У Києві листопад розпочнеться з комфортної осінньої погоди без опадів. У столиці буде сухо, буде мінлива хмарність. Денна температура становитиме близько +11...+13 °C.
Нагадаємо, синоптики прогнозують в останній день жовтня сонячну, але вітряну погоду.
А в Карпатах настала справжня зима — гори та ліси нещодавно накрило майже метром снігу.
