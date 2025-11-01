Погода сьогодні, 1 листопада, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди в парку восени. Фото ілюстративне: informator.ua

Прогноз погоди в Україні на суботу, 1 листопада, надали синоптики. На північному сході країни буде хмарно із проясненнями та невеликий дощ. На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це в п'ятницю, 31 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 1 листопада

Уночі та вранці в Карпатах і на Прикарпатті місцями виникне туман.

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +3...+8 °С, а в західних, Житомирській і Вінницькій областях — до -1...+4 °С. Удень повітря прогріється до +9...+14 °С, а на Закарпатті та крайньому півдні — до +17 °С.

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів. Уночі в області очікується +3...+8 °С, а у столиці — +4...+6 °С. Удень у Києві потеплішає до +10...+12 °С, а на Київщині — до +9...+14 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, удень 1 листопада максимальна температура повітря становитиме +10...+14 °С, а на півдні та заході України — +12...+17 °С.

У більшості областей переважатиме суха погода, у багатьох регіонах — ще й сонячна. Невеликі дощі ймовірні хіба що на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

У Києві буде сухо та +11...+13 °С упродовж дня.

Раніше Наталка Діденко спрогнозувала, що перші вихідні листопада в Україні будуть теплими. У деяких регіонах стовпчики термометрів удень сягнуть позначки +17 °С.

Також ми повідомляли, що 31 жовтня в північних, деяких західних і Вінницькій областях був сильний вітер. Його пориви місцями сягали 15–20 м/с.