Сентябрь принес жару и грозы — прогноз погоды в Украине

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 17:21
Прогноз погоды на 1 сентября — какая погода в Украине
Солнечная погода. Фото: Новини.LIVE

Первый день осени в Украине выдался теплым и в основном солнечным. Однако в некоторых регионах стоит ждать изменения погоды — прогнозируют дожди и грозы.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 1 сентября

По данным синоптиков, в южных областях, а также в центральных, восточных регионах и на Сумщине ожидаются кратковременные осадки с грозами. На остальной территории страны сохранится сухая погода с переменной облачностью.

Ветер прогнозируется преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +13...+18 °С, на юге будет теплее — до +21 °С. Днем ожидается +26...+31 °С, в восточных областях — +30...+34 °С. Местами возможно усиление жары до +35...+37 °С.

Прогноз погоди в Україні 1 вересня
Прогноз погоды в Украине. Фото: facebook.com/UkrHMC

Ранее синоптики предупредили, когда ждать первые морозы этой осенью.

А также Наталка Диденко сообщила, что завтра в некоторых областях пройдут дожди.

погода Укргидрометцентр Украина прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
