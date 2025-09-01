Прогноз погоды на 1 сентября — какая погода в Украине

Солнечная погода. Фото: Новини.LIVE

Первый день осени в Украине выдался теплым и в основном солнечным. Однако в некоторых регионах стоит ждать изменения погоды — прогнозируют дожди и грозы.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды в Украине 1 сентября

По данным синоптиков, в южных областях, а также в центральных, восточных регионах и на Сумщине ожидаются кратковременные осадки с грозами. На остальной территории страны сохранится сухая погода с переменной облачностью.

Ветер прогнозируется преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +13...+18 °С, на юге будет теплее — до +21 °С. Днем ожидается +26...+31 °С, в восточных областях — +30...+34 °С. Местами возможно усиление жары до +35...+37 °С.

Прогноз погоды в Украине. Фото: facebook.com/UkrHMC

