Прогноз погоды на 1 сентября — какая погода в Украине

Сентябрь принес жару и грозы — прогноз погоды в Украине
Первый день осени в Украине выдался теплым и в основном солнечным. Однако в некоторых регионах стоит ждать изменения погоды — прогнозируют дожди и грозы.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
Прогноз погоды в Украине 1 сентября
По данным синоптиков, в южных областях, а также в центральных, восточных регионах и на Сумщине ожидаются кратковременные осадки с грозами. На остальной территории страны сохранится сухая погода с переменной облачностью.
Ветер прогнозируется преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +13...+18 °С, на юге будет теплее — до +21 °С. Днем ожидается +26...+31 °С, в восточных областях — +30...+34 °С. Местами возможно усиление жары до +35...+37 °С.
Ранее синоптики предупредили, когда ждать первые морозы этой осенью.
А также Наталка Диденко сообщила, что завтра в некоторых областях пройдут дожди.
Читайте Новини.LIVE!