Прогноз погоди на 1 вересня — яка погода в Україні

Перший день осені в Україні видався теплим та здебільшого сонячним. Однак в деяких регіонах варто чекати на зміну погоди — прогнозують дощі та грози.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди в Україні 1 вересня

За даними синоптиків, у південних областях, а також у центральних, східних регіонах та на Сумщині очікуються короткочасні опади з грозами. На решті території країни збережеться суха погода з мінливою хмарністю.

Вітер прогнозується переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +13…+18 °С, на півдні буде тепліше — до +21 °С. Удень очікується +26…+31 °С, у східних областях — +30…+34 °С. Подекуди можливе посилення спеки до +35…+37 °С.

