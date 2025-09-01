Відео
Головна Метео Вересень приніс спеку та грози — прогноз погоди в Україні

Вересень приніс спеку та грози — прогноз погоди в Україні

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 17:21
Прогноз погоди на 1 вересня — яка погода в Україні
Сонячна погода. Фото: Новини.LIVE

Перший день осені в Україні видався теплим та здебільшого сонячним. Однак в деяких регіонах варто чекати на зміну погоди — прогнозують дощі та грози.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 1 вересня

За даними синоптиків, у південних областях, а також у центральних, східних регіонах та на Сумщині очікуються короткочасні опади з грозами. На решті території країни збережеться суха погода з мінливою хмарністю.

Вітер прогнозується переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +13…+18 °С, на півдні буде тепліше — до +21 °С. Удень очікується +26…+31 °С, у східних областях — +30…+34 °С. Подекуди можливе посилення спеки до +35…+37 °С.

Прогноз погоди в Україні 1 вересня
Прогноз погоди в Україні. Фото: facebook.com/UkrHMC

Раніше синоптики попередили, коли чекати на перші морози цієї осені.

А також Наталка Діденко повідомила, що завтра в деяких областях пройдуть дощі.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
