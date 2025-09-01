Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Спека до +34° і зливи — Діденко сказала, де завтра дощитиме

Спека до +34° і зливи — Діденко сказала, де завтра дощитиме

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 15:56
Погода на 2 вересня — які регіони накриють зливи
Сильний дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 2 вересня, переважатиме суха сонячна погода. Однак є регіони, які заллють дощі та грози через залишки атмосферного фронту. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 2 вересня

Діденко розповіла, що попри суху та комфортну погоду в східній частині України залишки атмосферного фронту зумовлять дощі та навіть грози. Крім того, опади завтра ймовірні на Дніпропетровщині, а місцями на Херсонщині та в Криму. Водночас найближчої ночі подощить в Черкаській, Полтавській та Миколаївській областях.

Температура повітря упродовж дня 2 вересня коливатиметься +24...+28 °C, на заході в межах +26...+30 °C, на півдні стовпчики термометрів показуватимуть +29...+33 °C, а найтепліше буде на сході, +29...+34 °C. 

Погода в Україні 2 вересня
Карта температур на 2 вересня. Фото: Метеопост

Погода у Києві 2 вересня

Діденко прогнозує, що 2 вересня у Києві теж буде сухо та сонячно. Упродовж дня очікується температура до +26 °C.

Водночас синоптик розповіла, що послаблення спеки та відчутне зниження температури повітря очікується вже з 7 вересня. 

Прогноз погоди на 2 вересня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич сказав, коли очікувати перші заморозки. Це може відбутися вже у вересні. 

Також ми розповідали, чого очікувати метеозалежним 1 вересня. У перший день осені варто подбати про своє здоров'я. 

погода Наталка Діденко дощ прогноз погоди спека
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації