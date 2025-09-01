Погода на 2 вересня — які регіони накриють зливи

Сильний дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 2 вересня, переважатиме суха сонячна погода. Однак є регіони, які заллють дощі та грози через залишки атмосферного фронту.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 2 вересня

Діденко розповіла, що попри суху та комфортну погоду в східній частині України залишки атмосферного фронту зумовлять дощі та навіть грози. Крім того, опади завтра ймовірні на Дніпропетровщині, а місцями на Херсонщині та в Криму. Водночас найближчої ночі подощить в Черкаській, Полтавській та Миколаївській областях.

Температура повітря упродовж дня 2 вересня коливатиметься +24...+28 °C, на заході в межах +26...+30 °C, на півдні стовпчики термометрів показуватимуть +29...+33 °C, а найтепліше буде на сході, +29...+34 °C.

Карта температур на 2 вересня. Фото: Метеопост

Погода у Києві 2 вересня

Діденко прогнозує, що 2 вересня у Києві теж буде сухо та сонячно. Упродовж дня очікується температура до +26 °C.

Водночас синоптик розповіла, що послаблення спеки та відчутне зниження температури повітря очікується вже з 7 вересня.

