Погода на 2 вересня — які регіони накриють зливи

Спека до +34° і зливи — Діденко сказала, де завтра дощитиме
В Україні у вівторок, 2 вересня, переважатиме суха сонячна погода. Однак є регіони, які заллють дощі та грози через залишки атмосферного фронту.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 2 вересня
Діденко розповіла, що попри суху та комфортну погоду в східній частині України залишки атмосферного фронту зумовлять дощі та навіть грози. Крім того, опади завтра ймовірні на Дніпропетровщині, а місцями на Херсонщині та в Криму. Водночас найближчої ночі подощить в Черкаській, Полтавській та Миколаївській областях.
Температура повітря упродовж дня 2 вересня коливатиметься +24...+28 °C, на заході в межах +26...+30 °C, на півдні стовпчики термометрів показуватимуть +29...+33 °C, а найтепліше буде на сході, +29...+34 °C.
Погода у Києві 2 вересня
Діденко прогнозує, що 2 вересня у Києві теж буде сухо та сонячно. Упродовж дня очікується температура до +26 °C.
Водночас синоптик розповіла, що послаблення спеки та відчутне зниження температури повітря очікується вже з 7 вересня.
