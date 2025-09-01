Погода на 2 сентября — какие регионы накроют ливни

Сильный дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 2 сентября, будет преобладать сухая солнечная погода. Однако есть регионы, которые зальют дожди и грозы из-за остатков атмосферного фронта.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 2 сентября

Диденко рассказала, что несмотря на сухую и комфортную погоду в восточной части Украины остатки атмосферного фронта обусловят дожди и даже грозы. Кроме того, осадки завтра вероятны на Днепропетровщине, а местами на Херсонщине и в Крыму. В то же время ближайшей ночью пройдет дождь в Черкасской, Полтавской и Николаевской областях.

Температура воздуха в течение дня 2 сентября будет колебаться +24...+28 °C, на западе в пределах +26...+30 °C, на юге столбики термометров будут показывать +29...+33 °C, а теплее всего будет на востоке, +29...+34 °C.

Карта температур на 2 сентября. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 2 сентября

Диденко прогнозирует, что 2 сентября в Киеве тоже будет сухо и солнечно. В течение дня ожидается температура до +26 °C.

В то же время синоптик рассказала, что ослабление жары и ощутимое снижение температуры воздуха ожидается уже с 7 сентября.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

