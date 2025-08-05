Магнитные бури сегодня 5 августа — чего ожидать метеозависимым

Огромная вспышка на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь во вторник, 5 августа, не ожидается на Земле. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. Всего зафиксировано десять вспышек класса С и три М, крупнейшей из которых стала М2,9.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 5 августа
Солнечные вспышки М являются средними из крупных. Известно, что М2,9 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, возможен солнечный радиационный шторм.
Геомагнитное поле ожидается от тихого до активного уровня, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышек М и Х.
Солнечная активность на 5 августа:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 33
Как подготовиться к магнитным бурям
Чтобы подготовиться к магнитным бурям, стоит принять простые, но действенные меры. Это особенно важно, если человек чувствительно реагирует на изменения геомагнитной активности.
Как подготовиться:
- узнавайте заранее о расписании магнитных бурь;
- старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время;
- не переедайте, избегайте жирной, тяжелой пищи и алкоголя;
- пейте достаточно воды, ограничьте кофе и энергетики;
- избегайте стрессов и физической перегрузки;
- дайте телу больше отдыха.
Напомним, мы подготовили подробное расписание магнитных бурь на август 2025 года.
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