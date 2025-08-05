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Главная Метео Огромная вспышка на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

Огромная вспышка на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 15:31
Магнитные бури сегодня 5 августа — чего ожидать метеозависимым
Солнце. Фото: Pixabay

Существенных магнитных бурь во вторник, 5 августа, не ожидается на Земле. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. Всего зафиксировано десять вспышек класса С и три М, крупнейшей из которых стала М2,9.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Солнечные вспышки М являются средними из крупных. Известно, что М2,9 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, возможен солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле ожидается от тихого до активного уровня, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышек М и Х.

Солнечная активность на 5 августа:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 33
Магнітні бурі 5 серпня
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как подготовиться к магнитным бурям

Чтобы подготовиться к магнитным бурям, стоит принять простые, но действенные меры. Это особенно важно, если человек чувствительно реагирует на изменения геомагнитной активности.

Как подготовиться:

  • узнавайте заранее о расписании магнитных бурь;
  • старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время;
  • не переедайте, избегайте жирной, тяжелой пищи и алкоголя;
  • пейте достаточно воды, ограничьте кофе и энергетики;
  • избегайте стрессов и физической перегрузки;
  • дайте телу больше отдыха.

Напомним, мы подготовили подробное расписание магнитных бурь на август 2025 года.

А синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях Украины завтра ожидается резкое ухудшение погоды.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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