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Головна Метео Величезний спалах на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

Величезний спалах на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 15:31
Магнітні бурі сьогодні 5 серпня — чого очікувати метеозалежним
Сонце. Фото: Pixabay

Суттєвих магнітних бур у вівторок, 5 серпня, не очікується на Землі. За останню добу сонячна активність була на помірному рівні. Загалом зафіксовано десять спалахів класу С та три М, найбільшим з яких став М2,9.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 5 серпня

Сонячні спалахи М є середніми з великих. Відомо, що М2,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Крім того, можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле очікується від тихого до активного рівня, а сонячна активність — низькою з ймовірністю спалахів М та Х.

Сонячна активність на 5 серпня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 33
Магнітні бурі 5 серпня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як підготуватися до магнітних бур

Щоб підготуватись до магнітних бур, варто вжити простих, але дієвих заходів. Це особливо важливо, якщо людина чутливо реагує на зміни геомагнітної активності. 

Як підготуватися:

  • дізнавайтеся наперед про розклад магнітних бур;
  • намагайтеся лягати та вставати в один і той самий час;
  • не переїдайте, уникайте жирної, важкої їжі та алкоголю;
  • пийте достатньо води, обмежте каву та енергетики;
  • уникайте стресів та фізичного перенавантаження;
  • дайте тілу більше відпочинку.

Нагадаємо, ми підготували детальний розклад магнітних бур на серпень 2025 року.

А синоптик Наталка Діденко розповіла, в яких областях України завтра очікується різке погіршення погоди.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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