Магнітні бурі сьогодні 5 серпня — чого очікувати метеозалежним

Сонце. Фото: Pixabay

Суттєвих магнітних бур у вівторок, 5 серпня, не очікується на Землі. За останню добу сонячна активність була на помірному рівні. Загалом зафіксовано десять спалахів класу С та три М, найбільшим з яких став М2,9.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Сонячні спалахи М є середніми з великих. Відомо, що М2,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Крім того, можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле очікується від тихого до активного рівня, а сонячна активність — низькою з ймовірністю спалахів М та Х.

Сонячна активність на 5 серпня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 33

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як підготуватися до магнітних бур

Щоб підготуватись до магнітних бур, варто вжити простих, але дієвих заходів. Це особливо важливо, якщо людина чутливо реагує на зміни геомагнітної активності.

Як підготуватися:

дізнавайтеся наперед про розклад магнітних бур;

намагайтеся лягати та вставати в один і той самий час;

не переїдайте, уникайте жирної, важкої їжі та алкоголю;

пийте достатньо води, обмежте каву та енергетики;

уникайте стресів та фізичного перенавантаження;

дайте тілу більше відпочинку.

Нагадаємо, ми підготували детальний розклад магнітних бур на серпень 2025 року.

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