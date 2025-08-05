Магнітні бурі сьогодні 5 серпня — чого очікувати метеозалежним

Величезний спалах на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур у вівторок, 5 серпня, не очікується на Землі. За останню добу сонячна активність була на помірному рівні. Загалом зафіксовано десять спалахів класу С та три М, найбільшим з яких став М2,9.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 5 серпня
Сонячні спалахи М є середніми з великих. Відомо, що М2,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Крім того, можливий сонячний радіаційний шторм.
Геомагнітне поле очікується від тихого до активного рівня, а сонячна активність — низькою з ймовірністю спалахів М та Х.
Сонячна активність на 5 серпня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 33
Як підготуватися до магнітних бур
Щоб підготуватись до магнітних бур, варто вжити простих, але дієвих заходів. Це особливо важливо, якщо людина чутливо реагує на зміни геомагнітної активності.
Як підготуватися:
- дізнавайтеся наперед про розклад магнітних бур;
- намагайтеся лягати та вставати в один і той самий час;
- не переїдайте, уникайте жирної, важкої їжі та алкоголю;
- пийте достатньо води, обмежте каву та енергетики;
- уникайте стресів та фізичного перенавантаження;
- дайте тілу більше відпочинку.
Нагадаємо, ми підготували детальний розклад магнітних бур на серпень 2025 року.
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