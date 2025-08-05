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Головна Метео Грозові дощі та пекельна спека — прогноз від Діденко на завтра

Грозові дощі та пекельна спека — прогноз від Діденко на завтра

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Дата публікації: 5 серпня 2025 14:36
Прогноз погоди в Україні на завтра 6 серпня від Наталки Діденко
Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 6 серпня, очікується зі зливами та грозами у декількох областях. Водночас місцями посилиться спека до +37 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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На півдні Україні посилиться спека. Температура повітря там підвищиться до +33...+37 °С. У східних областях будуть +29...+33 °С.

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Прогноз погоди в Україні на 6 серпня. Фото: Meteopost

У центральній частині країни прогнозують +28...+33 °С, а на Вінниччині — +24...+26 °С. У північних областях очікується +25...+28 °С, а у західних — +21...+25 °С.

Діденко розповіла, що атмосферний фронт принесе грозові дощі на захід, північ країни, а також у Вінницьку, частину Полтавської та Черкаської областей.

Погода в Києві 6 серпня

У столиці завтра буде дощ з грозою, можливі зливи, шквалистий вітер та град. У Києві температура повітря підвищиться до +26 °С.

"Після проходження атмосферного фронту температура повітря знизиться на кілька градусів", — додала Діденко.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики розповіли, яка погода буде в Україні протягом цього тижня.

Раніше Новини.LIVE підготували розклад магнітних бур на серпень 2025 року.

погода Наталка Діденко дощ погода в Україні температура повітря спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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