Прогноз погоди в Україні на завтра 6 серпня від Наталки Діденко

Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 6 серпня, очікується зі зливами та грозами у декількох областях. Водночас місцями посилиться спека до +37 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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На півдні Україні посилиться спека. Температура повітря там підвищиться до +33...+37 °С. У східних областях будуть +29...+33 °С.

Прогноз погоди в Україні на 6 серпня. Фото: Meteopost

У центральній частині країни прогнозують +28...+33 °С, а на Вінниччині — +24...+26 °С. У північних областях очікується +25...+28 °С, а у західних — +21...+25 °С.

Діденко розповіла, що атмосферний фронт принесе грозові дощі на захід, північ країни, а також у Вінницьку, частину Полтавської та Черкаської областей.

Погода в Києві 6 серпня

У столиці завтра буде дощ з грозою, можливі зливи, шквалистий вітер та град. У Києві температура повітря підвищиться до +26 °С.

"Після проходження атмосферного фронту температура повітря знизиться на кілька градусів", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики розповіли, яка погода буде в Україні протягом цього тижня.

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