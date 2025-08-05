Прогноз погоди в Україні на завтра 6 серпня від Наталки Діденко

Грозові дощі та пекельна спека — прогноз від Діденко на завтра
Погода в Україні завтра, 6 серпня, очікується зі зливами та грозами у декількох областях. Водночас місцями посилиться спека до +37 °С.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 6 серпня
На півдні Україні посилиться спека. Температура повітря там підвищиться до +33...+37 °С. У східних областях будуть +29...+33 °С.
У центральній частині країни прогнозують +28...+33 °С, а на Вінниччині — +24...+26 °С. У північних областях очікується +25...+28 °С, а у західних — +21...+25 °С.
Діденко розповіла, що атмосферний фронт принесе грозові дощі на захід, північ країни, а також у Вінницьку, частину Полтавської та Черкаської областей.
Погода в Києві 6 серпня
У столиці завтра буде дощ з грозою, можливі зливи, шквалистий вітер та град. У Києві температура повітря підвищиться до +26 °С.
"Після проходження атмосферного фронту температура повітря знизиться на кілька градусів", — додала Діденко.
Нагадаємо, синоптики розповіли, яка погода буде в Україні протягом цього тижня.
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