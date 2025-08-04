Якою буде погода в Україні 4-10 серпня

Спекотне літо. Фото: Новини.LIVE\Ігор Кузнєцов

У першій половині тижня на більшій частині території країни пройдуть дощі різної інтенсивності, інколи зі шквалистим вітром та грозою. У другій половині тижня по всій Україні буде малохмарна та суха погода.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні на тиждень 4-10 серпня

Понеділок, 4 серпня

У понеділок, 4 серпня, у східних та північно-східних областях, вдень також місцями у західних регіонах пройдуть дощі, часом з грозою. На решті території України без істотних опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливі тумани. Вітер переважно північний / північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14...+19 °С, вдень — +25...+31°С; у південно-східній частині країни вночі — +17…+22 °С, вдень — +31…+36 °С.

Погода в Україні 4 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вівторок, 5 серпня

У вівторок, 5 серпня, в Україні опадів не передбачається, лише у західних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14…+20 °С, вдень — +25…+30 °С; у південних областях вночі — +16...+21 °С, вдень — +30...+35 °С.

Погода в Україні 5 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Середа, 6 серпня

У середу, 6 серпня, вночі у західних областях, вдень у центральних та північних регіонах під впливом атмосферного фронту, очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Вдень можливі грози, шквали та град. Вітер змінних напрямків, вдень у західних областях північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі становитиме +13…+18 °С, вдень —+20…+28 °С; на решті території у нічний час — +18…+23 °С, вдень — +32…+37 °С.

Погода в Україні 6 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Четвер, 7 серпня

У четвер, 7 серпня, вночі у центральних областях, вдень місцями у східних та південних регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями можливі шквали, 15-20 м/с. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у південних та центральних областях пориви, 17-22 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі знизиться до +8…+15 °С, вдень коливатиметься в межах +22…+27 °С; на решті території у нічний час — +17…+22 °С, вдень — +27…+32 °С, у Криму та на Донбасі — +33…+38 °С.

Погода в Україні 7 серпня. Фото: Укргідрометцентр

П’ятниця, 8 серпня

У п'ятницю, 8 серпня, погодні умови по всій країні визначатиме антициклон із центром у районі Карпат, тому очікується малохмарна та суха погода. Лише вночі у східній частині та Криму можливі короткочасні грозові дощі. Вітер північний, 5-10 м/с, вдень у південній половині місцями можливі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі коливатиметься в діапазоні +8…+15 °С, вдень — +23…+28 °С; на решті території у нічний час — +15…+20 °С, вдень — +28…+33 °С.

Погода в Україні 8 серпня. Фот: Укргідрометцентр

Субота, 9 серпня

У суботу, 9 серпня, по всій Україні переважатиме малохмарна та суха погода, без опадів. Вітер східний, у західній частині південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +12...+18 °С, вдень — +27...+32 °С, на півдні місцями — +33...+36 °С.

Неділя, 10 серпня

У неділю, 10 серпня, продовжиться період антициклональної погоди. Тому в усіх регіонах України утримається малохмарна та суха погода. Вітер переважатиме східного напрямку, 5-10 м/с, у південній частині та Криму місцями збережуться пориви, 15-20 м/с. Температура повітря в нічний час +14…+20 °С, вдень — +28…+33 °С, у південних та місцями центральних областях — +33…+38 °С.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра у Карпатах вночі температура повітря знизиться до +9 °C. На решті території країни буде комфортно, але місцями спекотно.

Крім того, у серпні цього року очікується декілька магнітних бур, які можуть впливати на самопочуття метеозалежних.