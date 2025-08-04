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Главная Метео В Украину возвращается сильная жара — прогноз на неделю

В Украину возвращается сильная жара — прогноз на неделю

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 16:03
Погода в Украине на 4-10 августа
Жаркое лето. Фото: Новини.LIVE\Игорь Кузнецов

В первой половине недели на большей части территории страны пройдут дожди различной интенсивности, иногда со шквалистым ветром и грозой. Во второй половине недели по всей Украине будет малооблачная и сухая погода.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине на неделю 4-10 августа

  • Понедельник, 4 августа

В понедельник, 4 августа, в восточных и северо-восточных областях, днем также местами в западных регионах пройдут дожди, временами с грозой. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ночью и утром на Правобережье местами возможны туманы. Ветер преимущественно северный/северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +14...+19 °С, днем — +25...+31 °С; в юго-восточной части страны ночью — +17...+22 °С, днем — +31...+36 °С.

Погода на 4 серпня
Погода в Украине 4 августа. Фото: Укргидрометцентр
  • Вторник, 5 августа

Во вторник, 5 августа, в Украине осадков не предвидится, лишь в западных областях местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +14...+20 °С, днем — +25...+30 °С; в южных областях ночью — +16...+21 °С, днем — +30...+35 °С.

Погода в Україні 5 серпня
Погода в Украине 5 августа. Фото: Укргидрометцентр
  • Среда, 6 августа

В среду, 6 августа, ночью в западных областях, днем в центральных и северных регионах под влиянием атмосферного фронта, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Днем возможны грозы, шквалы и град. Ветер переменных направлений, днем в западных областях северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью составит +13...+18 °С, днем — +20...+28 °С; на остальной территории в ночное время — +18...+23 °С, днем — +32...+37 °С.

Погода в Україні 6 серпня
Погода в Украине 6 августа. Фото: Укргидрометцентр
  • Четверг, 7 августа

В четверг, 7 августа, ночью в центральных областях, днем местами в восточных и южных регионах пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны шквалы, 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в южных и центральных областях порывы, 17-22 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью снизится до +8...+15 °С, днем будет колебаться в пределах +22...+27 °С; на остальной территории в ночное время — +17...+22 °С, днем — +27...+32 °С, в Крыму и на Донбассе — +33...+38 °С.

Погода в Україні 7 серпня
Погода в Украине 7 августа. Фото: Укргидрометцентр
  • Пятница, 8 августа

В пятницу, 8 августа, погодные условия по всей стране будет определять антициклон с центром в районе Карпат, поэтому ожидается малооблачная и сухая погода. Лишь ночью в восточной части и Крыму возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер северный, 5-10 м/с, днем в южной половине местами возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью будет колебаться в диапазоне +8...+15 °С, днем — +23...+28 °С; на остальной территории в ночное время — +15...+20 °С, днем — +28...+33 °С.

Погода в Україні 8 серпня
Погода в Украине 8 августа. Фот: Укргидрометцентр
  • Суббота, 9 августа

В субботу, 9 августа, по всей Украине будет преобладать малооблачная и сухая погода, без осадков. Ветер восточный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12...+18 °С, днем — +27...+32 °С, на юге местами — +33...+36 °С.

  • Воскресенье, 10 августа

В воскресенье, 10 августа, продолжится период антициклональной погоды. Поэтому во всех регионах Украины сохранится малооблачная и сухая погода. Ветер будет преобладать восточного направления, 5-10 м/с, в южной части и Крыму местами сохранятся порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время +14...+20 °С, днем — +28...+33 °С, в южных и местами центральных областях — +33...+38 °С.

Напомним, ранее сообщалось, что завтра в Карпатах ночью температура воздуха снизится до +9 °C. На остальной территории страны будет комфортно, но местами жарко.

Кроме того, в августе этого года ожидается несколько магнитных бурь, которые могут влиять на самочувствие метеозависимых.

дождь прогноз погоды погода в Украине жара август
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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