Прогноз погоди в Україні на завтра, 4 серпня, від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 4 серпня, очікується з дощами у декількох регіонах. Крім того, у Карпатах вночі температура повітря знизиться до +9 °C. На решті території країни буде комфортно, але місцями спекотно.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Погода від Укргідрометцентру на 4 серпня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Короткочасні дощі з грозами будуть у східних та північно-східних, а вдень і у західних областях. На решті території опадів не передбачається.

Погода в Україні 4 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер очікується північний та північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, а на Лівобережжі — 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +14...+19 °C, у південній частині до +23 °C. Вдень очікується +24...+29 °C, у південній частині до +34 °C. Найсвіжіше буде в Карпатах: вночі +9...+14 °C, вдень +18...+23 °C.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптик розповіла, що температура повітря вдень очікується +25...+29 °C, на півдні до +34 °C, а на крайньому заході +20...+25 °C.

Погода в Україні на 4 серпня. Фото: Meteopost

Дощі з грозами будуть у західних, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Водночас більшість регіонів належатиме сухій повітряній масі.

А у Києві буде малохмарна та сонячна погода з температурою повітря +28 °C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у серпні цього року очікується декілька магнітних бур, які можуть впливати на самопочуття метеозалежних.

А нещодавно на Одещині вирувала потужна негода. Внаслідок сильного вітру на намет з дітьми впало дерево.