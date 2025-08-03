Прогноз погоды в Украине на завтра, 4 августа, от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 4 августа, ожидается с дождями в нескольких регионах. Кроме того, в Карпатах ночью температура воздуха снизится до +9 °C. На остальной территории страны будет комфортно, но местами жарко.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Погода от Укргидрометцентра на 4 августа

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременные дожди с грозами будут в восточных и северо-восточных, а днем и в западных областях. На остальной территории осадков не предвидится.

Погода в Украине 4 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер ожидается северный и северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, а на Левобережье — 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +14...+19 °C, в южной части до +23 °C. Днем ожидается +24...+29 °C, в южной части до +34 °C. Свежее всего будет в Карпатах: ночью +9...+14 °C, днем +18...+23 °C.

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик рассказала, что температура воздуха днем ожидается +25...+29 °C, на юге до +34 °C, а на крайнем западе +20...+25 °C.

Погода в Украине на 4 августа. Фото: Meteopost

Дожди с грозами будут в западных, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В то же время большинство регионов будет принадлежать сухой воздушной массе.

А в Киеве будет малооблачная и солнечная погода с температурой воздуха +28 °C.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в августе этого года ожидается несколько магнитных бурь, которые могут влиять на самочувствие метеозависимых.

А недавно в Одесской области бушевала мощная непогода. В результате сильного ветра на палатку с детьми упало дерево.