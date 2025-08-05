Прогноз погоды в Украине на завтра 6 августа от Натальи Диденко

Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 6 августа, ожидается с ливнями и грозами в нескольких областях. В то же время местами усилится жара до +37 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 6 августа

На юге Украины усилится жара. Температура воздуха там повысится до +33...+37 °С. В восточных областях будут +29...+33 °С.

Прогноз погоды в Украине на 6 августа. Фото: Meteopost

В центральной части страны прогнозируют +28...+33 °С, а в Винницкой области — +24...+26 °С. В северных областях ожидается +25...+28 °С, а в западных — +21...+25 °С.

Диденко рассказала, что атмосферный фронт принесет грозовые дожди на запад, север страны, а также в Винницкую, часть Полтавской и Черкасской областей.

Погода в Киеве 6 августа

В столице завтра будет дождь с грозой, возможны ливни, шквалистый ветер и град. В Киеве температура воздуха повысится до +26 °С.

"После прохождения атмосферного фронта температура воздуха снизится на несколько градусов", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в течение этой недели.

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