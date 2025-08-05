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Главная Метео Грозовые дожди и адская жара — прогноз от Диденко на завтра

Грозовые дожди и адская жара — прогноз от Диденко на завтра

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 14:36
Прогноз погоды в Украине на завтра 6 августа от Натальи Диденко
Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 6 августа, ожидается с ливнями и грозами в нескольких областях. В то же время местами усилится жара до +37 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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На юге Украины усилится жара. Температура воздуха там повысится до +33...+37 °С. В восточных областях будут +29...+33 °С.

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Прогноз погоды в Украине на 6 августа. Фото: Meteopost

В центральной части страны прогнозируют +28...+33 °С, а в Винницкой области — +24...+26 °С. В северных областях ожидается +25...+28 °С, а в западных — +21...+25 °С.

Диденко рассказала, что атмосферный фронт принесет грозовые дожди на запад, север страны, а также в Винницкую, часть Полтавской и Черкасской областей.

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В столице завтра будет дождь с грозой, возможны ливни, шквалистый ветер и град. В Киеве температура воздуха повысится до +26 °С.

"После прохождения атмосферного фронта температура воздуха снизится на несколько градусов", — добавила Диденко.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в течение этой недели.

Ранее Новини.LIVE подготовили расписание магнитных бурь на август 2025 года.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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