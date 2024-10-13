Прогноз погоды в Украине 14 октября

Женщина с ребенком на прогулке. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 14 октября, будет достаточно прохладной и местами дождливой. В Карпатах стоит ожидать мороз.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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По прогнозам синоптиков, ночью большинство регионов, кроме юга, попадут под умеренные дожди, а днем осадков стоит ожидать в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях. В других регионах будет сухо.

Температура воздуха ночью будет +3...+8 °С, днем столбик термометра поднимется до +8...+13 °С. На юге страны будет теплее, там ночью прогнозируют +7...+12 °С, днем +14...+19 °С.

В Карпатах ночью возможен мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью будет колебаться от +4 до -1 °С, днем +2...+7 °С тепла.

Ветер западного направления, в восточных областях — юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. В восточных областях ночью и западных, Житомирской и Винницкой областях днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Украинский гидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях 14 октября.

Ночью в восточных, а днем в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с.

Объявлен I уровень опасности — желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Ранее в Укргидрометцентре обнародовали прогноз на зиму, раскрыв, какие погодные условия ожидают украинцев.

Также писали, что в первые дни октября в Ивано-Франковской области началась настоящая зима.