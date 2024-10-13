Прогноз погоди в Україні 14 жовтня

Вдарять перші морози — в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 14 жовтня, буде досить прохолодною та подекуди дощовою. У Карпатах варто очікувати на мороз.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 14 жовтня
За прогнозами синоптиків, вночі більшість регіонів, окрім півдня, потраплять під помірні дощі, а вдень незначні опади пройдуть у Волинській, Рівненській, північних і східних областях. В інших регіонах буде сухо.
Температура повітря вночі становитиме +3...+8 °С, вдень стовпчик термометра підніметься до +8...+13 °С. На півдні країни буде тепліше, там вночі прогнозують +7...+12 °С, вдень +14...+19 °С.
У Карпатах вночі можливий мокрий сніг, вдень — без опадів. Температура вночі коливатиметься від +4 °С до -1 °С, вдень +2...+7 °С тепла.
Вітер західного напрямку, у східних областях — південно-східний, з швидкістю 7-12 м/с. У східних областях вночі та у західних, Житомирській і Вінницькій областях вдень можливі пориви до 15-20 м/с.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Український гідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища 14 жовтня.
Вночі у східних, а вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с.
Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
Раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на зиму, зазначивши, які погодні умови очікують українців.
Також ми писали, що в перші дні жовтня в Івано-Франківській області розпочалася справжня зима.
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