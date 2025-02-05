Погода в Украине завтра, 6 февраля — где ударят морозы

Снег на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в четверг, 6 февраля, будет без существенных осадков, но в западных областях все же ожидается небольшой снег. Кроме того, этой ночью во всех областях будет -3...-8 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 6 февраля

Диденко рассказала, что 6 февраля мощный антициклон Elvira с центром над Северным морем обусловит сухую погоду практически во всей Европе. В Украине также будет преобладать погода без существенных осадков, только хвост атмосферного фронта вызовет небольшой снег в западных областях. Кроме того, снег и мокрый снег также возможен в Крыму. По словам синоптика, это влияние циклона с юго-востока.

Антициклон Elvira с центром над Северным морем. Фото: Наталка Диденко

В то же время температура воздуха ближайшей ночью опустится до -3...-8 °C, а днем столбики термометров будут колебаться от -3 °C до +2 °C.

"На дорогах окрепла гололедица — будьте внимательны к своей обуви, автомобильным шинам, правилам перехода дороги и скорости движения", — предупредила Наталья Диденко.

Также на юге и востоке Украины в четверг ожидается ветер восточного направления, порывы которого возможны до 15-20 м/с.

Погода в Киеве 6 февраля

По прогнозам синоптика, в Киеве 6 февраля осадки маловероятны. На дорогах гололедица. Ночью температура воздуха опустится до -2...-4 °C, днем будет колебаться около нуля.

В то же время Диденко рассказала, что в ближайшее время в Украине существенных осадков не предвидится, ночью будет небольшой или максимум умеренный мороз, а днем около нуля или незначительные "плюсы".

Прогноз погоды в Украине на 6 февраля от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, сегодня в некоторых областях температура воздуха опустилась до -11 °C. Кроме того, в большинстве регионах прогнозируют небольшой снег.

Также мы писали, что в течение этой недели в Украине ожидается холодная погода. Во многих регионах пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.