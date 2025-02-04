Прогноз погоди в Україні на завтра 5 лютого від Укргідрометцентру

Зима. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 5 лютого, буде зі зниженням температури повітря у деяких областях. Крім того, очікується невеликий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 5 лютого

Завтра погоду знову визначатиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків. Над територією України утримуватиметься багато хмар. Внаслідок цього в більшості областей прогнозують невеликий сніг.

Погода в Україні 5 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі -1...-6 °C, вдень -2...+3 °C. У Карпатах вночі -6...-11 °C, вдень 0...-5 °C.

Нагадаємо, киян попередили про сніг та ожеледицю завтра. Вітер протягом доби буде північно-західний, 5-10 м/с.

Також синоптик Наталка Діденко розповіла, що вже з 7 лютого в Україні посиляться морози вночі.