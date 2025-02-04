Прогноз погоди в Україні на завтра 5 лютого від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі назвали, де завтра похолодає до -11 °C
Погода в Україні завтра, 5 лютого, буде зі зниженням температури повітря у деяких областях. Крім того, очікується невеликий сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 5 лютого
Завтра погоду знову визначатиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків. Над територією України утримуватиметься багато хмар. Внаслідок цього в більшості областей прогнозують невеликий сніг.
Температура повітря вночі -1...-6 °C, вдень -2...+3 °C. У Карпатах вночі -6...-11 °C, вдень 0...-5 °C.
Нагадаємо, киян попередили про сніг та ожеледицю завтра. Вітер протягом доби буде північно-західний, 5-10 м/с.
Також синоптик Наталка Діденко розповіла, що вже з 7 лютого в Україні посиляться морози вночі.
Читайте Новини.LIVE!