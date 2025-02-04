Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow В Укргидрометцентре назвали, где завтра похолодает до -11 °C arrow

В Укргидрометцентре назвали, где завтра похолодает до -11 °C

4 февраля 2025 17:34
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 5 февраля от Укргидрометцентра
Зима. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 5 февраля, будет с понижением температуры воздуха в некоторых областях. Кроме того, ожидается небольшой снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 5 февраля

Завтра погоду снова будет определять холодный воздух арктического происхождения с северных направлений. Над территорией Украины будет удерживаться много облаков. Вследствие этого в большинстве областей прогнозируют небольшой снег.

Прогноз погоди в Україні на 4 лютого
Погода в Украине 5 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью -1...-6 °C, днем -2...+3 °C. В Карпатах ночью -6...-11 °C, днем 0...-5 °C.

Напомним, киевлян предупредили о снеге и гололеде завтра. Ветер в течение суток будет северо-западный, 5-10 м/с.

Также синоптик Наталья Диденко рассказала, что уже с 7 февраля в Украине усилятся морозы ночью.

погода Укргидрометцентр похолодание снег прогноз погоды погода в Украине
Реклама
Реклама
Реклама