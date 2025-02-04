Погода в Україні 5 лютого — прогноз погоди на завтра від Діденко

Кілька регіонів засніжить — прогноз синоптика Діденко на завтра
Завтра, 5 лютого, в Україні прогнозують морозну погоду. В кількох областях очікується сніг та ожеледиця.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
Погода в Україні 5 лютого
Як зазначила Діденко, в середу в Україні вночі прогнозують морози — 0...-5 °C. Вдень очікується -2...+2 °C. Вітер буде північний, помірний, часом рвучкий.
Через невеликий циклон 5 лютого засніжить на Сумщині, Полтавщині та Харківщині. Також невеликий сніг пройде місцями в західних областях. В інших регіонах опадів не очікується.
У столиці України в середу прогнозують -1...-3 °C вночі та близько 0 °C вдень. Опадів в Києві не очікується, але на дорогах можлива ожеледиця.
За прогнозом Діденко, вже з 7 лютого в Україні посиляться морози вночі. Подекуди температура повітря опуститься до -8 °C.
Нагадаємо, холодна погода в Україні протримається до кінця цього тижня. Сніг та ожеледицю прогнозують у багатьох областях. Місцями температура впаде до -11 °C.
Сьогодні, 4 лютого, на Землі не прогнозують суттєвих магнітних бур. Однак на метеочутливих людей можуть вплинути спалахи, які сталися на Сонці.
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