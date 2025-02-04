Погода в Украине 5 февраля — прогноз погоды на завтра от Диденко

Снегопад на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Завтра, 5 февраля, в Украине прогнозируют морозную погоду. В нескольких областях ожидается снег и гололедица.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 5 февраля

Как отметила Диденко, в среду в Украине ночью прогнозируют морозы - 0...-5 °C. Днем ожидается -2...+2 °C. Ветер будет северный, умеренный, временами порывистый.

Из-за небольшого циклона 5 февраля заснежит в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Также небольшой снег пройдет местами в западных областях. В других регионах осадков не ожидается.

Карта циклона. Фото: Telegram/Наталка Диденко

В столице Украины в среду прогнозируют -1...-3 °C ночью и около 0 °C днем. Осадков в Киеве не ожидается, но на дорогах возможна гололедица.

По прогнозу Диденко, уже с 7 февраля в Украине усилятся морозы ночью. Кое-где температура воздуха опустится до -8 °C.

Прогноз погоды на завтра, 5 февраля. Фото: скриншот

Напомним, холодная погода в Украине продержится до конца этой недели. Снег и гололед прогнозируют во многих областях. Местами температура упадет до -11 °C.

Сегодня, 4 февраля, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. Однако на метеочувствительных людей могут повлиять вспышки, которые произошли на Солнце.