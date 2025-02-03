Прогноз погоди в Україні 3-9 лютого — синоптики попередили про зиму

Люди переходять дорогу в снігопад. Ілюстративне фото: Володимир Гонтар / УНІАН

Протягом наступного тижня в Україні очікується холодна погода. В багатьох регіонах пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Також у деяких областях ситуацію ускладнять туман та ожеледиця. Місцями температура впаде до -11 °С, в той час як найвищий показник не перевищуватиме +4 °С.

Такий прогноз дав Meteoprog.

Читайте також:

Погода в Україні 3-9 лютого

У понеділок, 3 лютого, вночі у західних, центральних та південних регіонах очікуються сніг і мокрий сніг. В Одеській області та у Криму буде дощ. Вдень нестійка погода з мокрим снігом та дощем утримається у південній половині країни та на Донбасі. У північних та центральних областях очікується невеликий сніг. Місцями туман і ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, вдень -1...+4 °С. У Карпатах вночі -3...-8 °С, вдень 0...-5 °С.

Погода в Україні 3 лютого. Фото: Meteoprog

У вівторок, 4 лютого, у більшості областей України пройде невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -1...-6 °С, вдень -3...+2 °С. У Карпатах вночі передбачається -5...-10 °С, вдень -2...-7 °С.

Погода в Україні 4 лютого. Фото: Meteoprog

У середу, 5 лютого, вночі у Карпатському регіоні, вдень у східних, північних областях та місцями у Криму пройде невеликий сніг, мокрий сніг. В інших регіонах країни обійдеться без істотних опадів. На дорогах подекуди можлива ожеледиця.

Вітер переважно північної чверті, 5-10 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме -3...-8 °С, вдень -3...+2 °С. У Карпатах вночі -6...-11 °С, вдень -1...-6 °С.

Погода в Україні 5 лютого. Фото: Meteoprog

У четвер, 6 лютого, можливий невеликий сніг у північній частині. Вдень також у західних та східних областях. На півдні та у центрі істотних опадів не передбачається. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме -2...-7 °С, вдень -2...+3 °С. У Карпатах вночі -6...-11 °С, вдень -1...-6 °С.

У п'ятницю, 7 лютого, можливий невеликий сніг у західних та східних областях країни, в решті регіонів без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця, можливий туман.

Вітер східний / південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме -3...-8 °С, вдень -1...+4 °С. У Карпатах вночі -5...-10 °С, вдень 0...-5 °С.

Погода на вихідних

У суботу, 8 лютого, у більшості областей України опадів в основному не буде. Лише вночі місцями у західних регіонах та на північному сході можливий невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер східний/південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме -1...-6 °С, вдень -1...+4 °С. У Карпатах вночі -3...-8 °С, вдень -1...-4 °С.

У неділю, 9 лютого, в Україні очікується суха комфортна погода із мінливою хмарністю.

Вітер східної чверті, 7-12 м/с, у Приазов'ї та Криму можливі окремі пориви, 15-17 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме -3...-8 °С, вдень -3...+2 °С. У Криму та Одеській області вночі -2…+3 °С, вдень 0…+5 °С.

Нагадаємо, в Одесі завтра, 3 лютого, буде холодно. В регіоні прогнозують значний дощ зранку, а також оголошено штормове попередження.

Раніше ми повідомляли, що в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на лютий. Сніговий покрив у лютому можливий у північних і східних областях.