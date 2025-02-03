Прогноз погоды в Украине 3-9 февраля — синоптики предупредили о зиме

Люди переходят дорогу в снегопад. Иллюстративное фото: Владимир Гонтарь / УНИАН

В течение следующей недели в Украине ожидается холодная погода. Во многих регионах пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Также в некоторых областях ситуацию осложнят туман и гололедица. Местами температура упадет до -11 °С, в то время как самый высокий показатель не будет превышать +4 °С.

Такой прогноз дал Meteoprog.

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В понедельник, 3 февраля, ночью в западных, центральных и южных регионах ожидаются снег и мокрый снег. В Одесской области и в Крыму будет дождь. Днем неустойчивая погода с мокрым снегом и дождем сохранится в южной половине страны и на Донбассе. В северных и центральных областях ожидается небольшой снег. Местами туман и гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит -3...+2 °С, днем -1...+4 °С. В Карпатах ночью -3...-8 °С, днем 0...-5 °С.

Погода в Украине 3 февраля. Фото: Meteoprog

Во вторник, 4 февраля, в большинстве областей Украины пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит -1...-6 °С, днем -3...+2 °С. В Карпатах ночью предполагается -5...-10 °С, днем -2...-7 °С.

Погода в Украине 4 февраля. Фото: Meteoprog

В среду, 5 февраля, ночью в Карпатском регионе, днем в восточных, северных областях и местами в Крыму пройдет небольшой снег, мокрый снег. В остальных регионах страны обойдется без существенных осадков. На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер преимущественно северной четверти, 5-10 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит -3...-8 °С, днем -3...+2 °С. В Карпатах ночью -6...-11 °С, днем -1...-6 °С.

Погода в Украине 5 февраля. Фото: Meteoprog

В четверг, 6 февраля, возможен небольшой снег в северной части. Днем также в западных и восточных областях. На юге и в центре существенных осадков не предвидится. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит -2...-7 °С, днем -2...+3 °С. В Карпатах ночью -6...-11 °С, днем -1...-6 °С.

В пятницу, 7 февраля, возможен небольшой снег в западных и восточных областях страны, в остальных регионах без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, возможен туман.

Ветер восточный/юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит -3...-8 °С, днем -1...+4 °С. В Карпатах ночью -5...-10 °С, днем 0...-5 °С.

Погода на выходных

В субботу, 8 февраля, в большинстве областей Украины осадков в основном не будет. Лишь ночью местами в западных регионах и на северо-востоке возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный/юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит -1...-6 °С, днем -1...+4 °С. В Карпатах ночью -3...-8 °С, днем -1...-4 °С.

В воскресенье, 9 февраля, в Украине ожидается сухая комфортная погода с переменной облачностью.

Ветер восточной четверти, 7-12 м/с, в Приазовье и Крыму возможны отдельные порывы, 15-17 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит -3...-8 °С, днем -3...+2 °С. В Крыму и Одесской области ночью -2...+3 °С, днем 0...+5 °С.

Напомним, в Одессе завтра, 3 февраля, будет холодно. В регионе прогнозируют значительный дождь утром, а также объявлено штормовое предупреждение.

Ранее мы сообщали, что в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на февраль. Снежный покров в феврале возможен в северных и восточных областях.