Погода в Україні завтра, 6 лютого — де вдарять морози

Вдарять морози — Діденко сказала, де завтра чекати -8 градусів
Погода в Україні у четвер, 6 лютого, буде без істотних опадів, але у західних областях все ж очікується невеликий сніг. Крім того, цієї ночі у всіх областях буде -3...-8 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 6 лютого
Діденко розповіла, що 6 лютого потужний антициклон Elvira з центром над Північним морем зумовить суху погоду практично в усій Європі. В Україні також переважатиме погода без істотних опадів, лише хвіст атмосферного фронту спричинить невеликий сніг у західних областях. Крім того, сніг та мокрий сніг також можливий у Криму. За словами синоптика, це вплив циклону з південного сходу.
Водночас температура повітря найближчої ночі опуститься до -3...-8 °C, а вдень стовпчики термометрів коливатиметься від -3 °C до +2 °C.
"На дорогах зміцніла ожеледиця — будьте уважними до свого взуття, автомобільних шин, правил переходу дороги та швидкості руху", — попередила Наталка Діденко.
Також на півдні та сході України у четвер очікується вітер східного напрямку, пориви якого можливі до 15-20 м/с.
Погода в Києві 6 лютого
За прогнозами синоптика, у Києві 6 лютого опади малоймовірні. На дорогах ожеледиця. Вночі температура повітря опуститься до -2...-4 °C, вдень коливатиметься близько нуля.
Водночас Діденко розповіла, що найближчим часом в Україні істотних опадів не передбачається, вночі буде невеликий або максимум помірний мороз, а вдень близько нуля чи незначні "плюси".
Нагадаємо, сьогодні у деяких областях температура повітря опустилась до -11 °C. Крім того, в більшості регіонах прогнозують невеликий сніг.
Також ми писали, що протягом цього тижня в Україні очікується холодна погода. В багатьох регіонах пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу.
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