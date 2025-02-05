Погода в Україні завтра, 6 лютого — де вдарять морози

Сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у четвер, 6 лютого, буде без істотних опадів, але у західних областях все ж очікується невеликий сніг. Крім того, цієї ночі у всіх областях буде -3...-8 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 6 лютого

Діденко розповіла, що 6 лютого потужний антициклон Elvira з центром над Північним морем зумовить суху погоду практично в усій Європі. В Україні також переважатиме погода без істотних опадів, лише хвіст атмосферного фронту спричинить невеликий сніг у західних областях. Крім того, сніг та мокрий сніг також можливий у Криму. За словами синоптика, це вплив циклону з південного сходу.

Антициклон Elvira з центром над Північним морем. Фото: Наталка Діденко

Водночас температура повітря найближчої ночі опуститься до -3...-8 °C, а вдень стовпчики термометрів коливатиметься від -3 °C до +2 °C.

"На дорогах зміцніла ожеледиця — будьте уважними до свого взуття, автомобільних шин, правил переходу дороги та швидкості руху", — попередила Наталка Діденко.

Також на півдні та сході України у четвер очікується вітер східного напрямку, пориви якого можливі до 15-20 м/с.

Погода в Києві 6 лютого

За прогнозами синоптика, у Києві 6 лютого опади малоймовірні. На дорогах ожеледиця. Вночі температура повітря опуститься до -2...-4 °C, вдень коливатиметься близько нуля.

Водночас Діденко розповіла, що найближчим часом в Україні істотних опадів не передбачається, вночі буде невеликий або максимум помірний мороз, а вдень близько нуля чи незначні "плюси".

Прогноз погоди в Україні на 6 лютого від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні у деяких областях температура повітря опустилась до -11 °C. Крім того, в більшості регіонах прогнозують невеликий сніг.

Також ми писали, що протягом цього тижня в Україні очікується холодна погода. В багатьох регіонах пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу.