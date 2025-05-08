Магнитные бури сегодня - чего ожидать

Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

В четверг, 8 мая, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако, стоит все же заранее позаботиться о своем самочувствии.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 8 мая

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 14 вспышек класса С. Такие вспышки почти не влияют на Землю.

Ожидается, что 8 мая геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 8 мая

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 52.

Мужчина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на здоровье и самочувствие

Заметим, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

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