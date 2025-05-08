Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати

Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

У четвер, 8 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак, варто все ж заздалегідь подбати про своє самопочуття.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 8 травня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося 14 спалахів класу С. Такі спалахи майже не впливають на Землю.

Очікується, що 8 травня геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 8 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 52.

Чоловік тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

Чи впливають магнітні бурі на здоров'я та самопочуття

Зауважимо, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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