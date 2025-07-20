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Главная Метео Стоит позаботиться о здоровье — прогноз магнитных бурь

Стоит позаботиться о здоровье — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 12:50
Магнитные бури сегодня - чего ожидать
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

В воскресенье, 20 июля, существенных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки на Солнце произошло две вспышки класса С.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 20 июля

В воскресенье, 20 июля, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 20 июля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
  • Количество солнечных пятен — 67.
Магнітні бурі
Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на самочувствие

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

Ранее мы информировали, чего ожидать от магнитных бурь в течение июля 2025 года.

Также мы систематизировали лунный календарь на июль 2025 года, который подскажет благоприятные и неблагоприятные дни.

самочувствие здоровье магнитные бури головная боль настроение
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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