Магнитные бури сегодня - чего ожидать

Стоит позаботиться о здоровье — прогноз магнитных бурь
В воскресенье, 20 июля, существенных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки на Солнце произошло две вспышки класса С.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 20 июля
В воскресенье, 20 июля, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 20 июля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- Количество солнечных пятен — 67.
Влияют ли магнитные бури на самочувствие
Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
Ранее мы информировали, чего ожидать от магнитных бурь в течение июля 2025 года.
Также мы систематизировали лунный календарь на июль 2025 года, который подскажет благоприятные и неблагоприятные дни.
Читайте Новини.LIVE!